Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Уламки російського дрона спричинили загоряння.

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"Шахед" спричинив пожежу на Сумщині

На території оздоровчого дитячого центру Сумської громади 12 січня сталася пожежа внаслідок падіння уламків російського дрона-камікадзе "Шахед". Вибухові уламки, ймовірно, спричинили загоряння на території закладу.

Попередньо повідомляється, що жертв серед людей немає. На місце події оперативно прибули рятувальні та аварійно-рятувальні служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки. Наразі служби уточнюють обсяги пошкоджень і працюють над забезпеченням безпеки в районі інциденту.

Влада закликає громадян бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росіяни обстріляли прикордонні території Сумщини

До того ж 12 січня російські війська здійснили серію обстрілів по прикордонних територіях Сумщини. Відбулося 68 атак, внаслідок яких зафіксовано 143 вибухи. Найбільше постраждали громади Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська та інші.

За даними обласної військової адміністрації, обстріли відбувалися з мінометів, FPV-дронів, а також скиданням ВОГ з БпЛА. Відзначено, що на території Миропільської громади під час атаки з FPV-дрона було пошкоджено автобус, в результаті чого троє цивільних осіб отримали поранення.

Окремо зазначено, що внаслідок падіння уламків безпілотника в Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння. На місці працюють служби, наслідки атак уточнюються.