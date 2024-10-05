Зеленский анонсировал усиление ПВО Сумской области

Вся Украина нуждается в усилении ПВО. Но, вероятнее всего, новые системы направят для защиты именно Сумской области.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с руководителями громад Сумской области.

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Усиление ПВО Сумской области

Что касается ПВО. Мы здесь, потому что, как я и сказал, сегодня вся Украина приоритет, но мы понимаем, что такое наши "красные зоны", которые испытывают наибольшую боль из-за применения различного воздушного оружия против мирного населения. Сумская область в этом списке,

– сказал Зеленский.

В то же время президент напомнил, что партнеры не предоставляют ПВО для той или иной области. Сначала Украина занимается системами, а дальше их ставят там, где больше применяется оружия, где надо дополнительную защиту.

Владимир Зеленский указал, что россияне хотят сделать буферную зону в Сумской области, используя КАБы. Враг стремится, чтобы люди выезжали, чтобы потом оккупировать территории.

"Работаем с партнерами, чтобы увеличить количество систем. Ближайшие системы, которые будут поступать, я думаю, мы сможем усилить ПВО Сумской области", – подытожил гарант.