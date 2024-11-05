Чем особенна система ПВО NASAMS, которую получит Украина: объяснение военного эксперта

На днях президент Зеленский сообщил, что Канада отправила нам новую систему ПВО NASAMS. Она была специально заказана Украиной.

NASAMS надеются получить до конца 2024 года. Военный эксперт Олег Катков в эфире телемарафона рассказал, чем особенна эта система ПВО, передает 24 Канал.

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Чем особенна система NASAMS

NASAMS является довольно популярным и распространенным ЗРК, который стоит на вооружении Сил обороны Украины.

"Он эксплуатируется еще, как мне кажется, с 2022 года. С 2023 – уже абсолютно публично", – заметил Катков.

По словам эксперта, это один из довольно качественных ЗРК среднего действия, который может уничтожать цели с ракетами AIM-9 с дальностью до 10 – 12 километров примерно, с ракетами AIM-120 AMRAAM – до примерно 20 километров, с ракетами AMRAAM-ER, которые являются новейшими, – до 40 километров.

Этот ЗРК перехватывает аэродинамические цели. То есть, самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дроны, которые попадают в зону его действия. Но он не может перехватывать баллистические ракеты.

Если брать западные образцы ЗРК, то NASAMS занимает второе место после IRIS-T по распространению в ВСУ,

– отметил Катков.