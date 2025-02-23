В эфире 24 Канала представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев рассказал о последствиях очередной российской атаки на столицу Украины.

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За последние сутки в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу. В результате работы ПВО по вражеским целям зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов в четырех районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском.

Обошлось без пострадавших,

– отметил представитель КМВА.

Впрочем, из-за российской атаки произошло возгорание частных домовладений и гражданских автомобилей. Пожары по состоянию ликвидированы.