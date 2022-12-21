Германия не планирует передавать Украине ПВО Patriot: в правительстве объяснили почему
Источник:Der Tagesspiegel
Переговоры о передаче Германией ПВО Patriot для нашего государства закончились. Правительство страны решило, что не будет предоставлять Украине системы противовоздушной обороны.
Германия приветствовала Украину с новой поставкой американских систем противоракетной обороны Patriot. В то же время представитель правительства Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что Германия не намерена передавать такие системы Украине.
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Почему Германия не передаст ПВО Patriot
Как заявляют в парламенте страны, Германия не планирует передавать Украине ПВО Patriot из-за недостаточного их количества в распоряжении. После трех Patriot, дислоцированных в Польше, Германия пока не располагает другими системами этого типа.
Напомним, что министр обороны Польши Мариуш Блащак был разочарован такой позицией германии. Ведь размещение Patriot в западных регионах Украины повысило бы безопасность не только украинцев, но и поляков.
Также Блащак анонсировал совместные мероприятия с Германией по размещению этих пусковых установок на территории Польши, а также их подключение к системе командования.
Германия прогнозирует, что встреча Зеленского и Байдена будет продуктивной.
Федеральное правительство также приветствовало поездку в США президента Украины Владимира Зеленского.
По словам спикера Хебештрайта, это хороший знак и обнадеживающий шаг Зеленского, ведь он может уехать из Украины.
Встреча Зеленского и Байдена: коротко
- Владимир Зеленский 21 декабря приехал в США, чтобы выступить перед Конгрессом Накануне Нэнси Пелоси призвала всех членов Конгресса быть на заседании.
- Во время визита Владимир Зеленский лично встретится с коллегой Джо Байденом. В ходе встречи обсудят всестороннее сотрудничество Украины и США. В частности, будут подниматься вопросы укрепления устойчивости и обороноспособности нашего государства. Кроме того, будет говориться о поддержке суверенитета Украины и восстановлении ее территориальной целостности.
- Также в планах Зеленского – выступление с речью перед общим заседанием двух палат Конгресса США. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч в Вашингтоне.
- Детальнее о встрече Зеленского с Байденом читайте за ссылкой.