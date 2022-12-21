Германия не планирует передавать Украине ПВО Patriot: в правительстве объяснили почему

Переговоры о передаче Германией ПВО Patriot для нашего государства закончились. Правительство страны решило, что не будет предоставлять Украине системы противовоздушной обороны.

Германия приветствовала Украину с новой поставкой американских систем противоракетной обороны Patriot. В то же время представитель правительства Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что Германия не намерена передавать такие системы Украине.

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Почему Германия не передаст ПВО Patriot

Как заявляют в парламенте страны, Германия не планирует передавать Украине ПВО Patriot из-за недостаточного их количества в распоряжении. После трех Patriot, дислоцированных в Польше, Германия пока не располагает другими системами этого типа.

Напомним, что министр обороны Польши Мариуш Блащак был разочарован такой позицией германии. Ведь размещение Patriot в западных регионах Украины повысило бы безопасность не только украинцев, но и поляков.

Также Блащак анонсировал совместные мероприятия с Германией по размещению этих пусковых установок на территории Польши, а также их подключение к системе командования.

Германия прогнозирует, что встреча Зеленского и Байдена будет продуктивной.

21 ноября Германия предложила передать Польше ЗРК Patriot. Случилось это после того, как на территории нашего западного соседа упала российская ракета во время массированного удара по Украине.

Федеральное правительство также приветствовало поездку в США президента Украины Владимира Зеленского.

По словам спикера Хебештрайта, это хороший знак и обнадеживающий шаг Зеленского, ведь он может уехать из Украины.

Встреча Зеленского и Байдена: коротко