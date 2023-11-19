На подступах к Киеву работала ПВО

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 23:35. Впоследствии в украинской столице услышали взрывы. Сообщается, что на подступах к городу работали силы ПВО.

По состоянию на 1:18 воздушная тревога в Киеве продолжалась. Сообщают, что возле города – снова громко. Защитники украинского неба – работают.

Обратите внимание Россия атакует Украину ударными БпЛА: в ряде регионов воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО

В 01:18 об угрозе извещали жителей таких областей: Киевская, Черкасская, Винницкая, Хмельницкая, Луганская. Людей просили находиться в укрытиях гражданской защиты. Покидать их нельзя, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, отмечают, что доверять стоит только информацию из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует не только дронами и ракетами, но и фейками.

Что было минувшей ночью

Отбой тревоги в Киеве раздался в 02:02.

В ночь на 18 ноября оккупанты совершили массированную дроновую атаку по Украине. Захватчики запустили 38 "Шахедов". Из них 29 – сбили защитники украинского неба. К сожалению, были и попадания. В частности, по объекту энергетики в Одессе. Атака врага продолжалась практически 8 часов. Все это время люди вынуждены были провести в укрытиях.