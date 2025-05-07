БПЛА пытаются атаковать Киев: известно о падении обломков на жилой дом

Киевская область попала под атаку вражеских дронов ночью 7 мая. В регионе слышали взрывы, а затем и в столице – Киеве.

Киевская ОВА сообщила о работе ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Угроза "Шахедов" и баллистики: в каких областях Украины воздушная тревога

Что известно о взрывах в Киеве и Киевской области ночью 7 мая

В Украине ночью 7 мая продолжается воздушная тревога во многих областях из-за атаки "Шахедов". В Киевской области тревога с 01:41, в Киеве – ровно с 4 утра.

Киевская областная военная администрация в это время сообщила, что в регионе летают вражеские дроны и работают силы Противовоздушной обороны.

Воздушные силы ранее написали в социальных сетях о движение ударных БПЛА в сторону Киева, в частности через Бровары. Мониторинговые сообщества насчитывали около десятка.

Через полчаса после объявления тревоги взрывы услышали и жители Киева.

В КГВА сообщили, что в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БПЛА на жилой дом.

Чуть раньше столица уже подверглась воздушной атаке – город атаковали баллистикой, в Соломенском районе возник пожар.

Атака продолжается, мониторы предостерегают, что дроны движутся низко – жителям города очень важно позаботиться о своей безопасности.

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