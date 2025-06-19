У Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в регионе, в Киеве также воздушная тревога. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Атака БпЛА на Киевскую область 19 июня: что происходило
Воздушную тревогу в Киеве из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников объявили в 00:55, в Киевской области – в 00:14 ночью 19 июня. Около 1 ночи в регион залетели БпЛА российской армии.
Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях, что в регионе есть дроны и работают силы противовоздушной обороны. Также в Киевской городской военной администрации констатировали, что есть угроза для столицы.
На Киев направляются вражеские дроны, может быть слышно работу ПВО,
– написал глава ведомства Тимур Ткаченко.
На время публикации угроза БпЛА актуальна для Востока и Центра Украины. Позаботьтесь о безопасности и находитесь в защищенных местах до отбоя воздушной тревоги!
Чуть раньше вечером российские военные обстреляли Сумы из РСЗО.
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