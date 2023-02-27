ПВО работает: на Черниговщине сбили "Шахид", которым россияне хотели атаковать область

27 февраля 2023, 00:03
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Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. В ряде регионов раздаются воздушные тревоги. В Черниговской области сообщили об успешной работе ПВО.

В то же время в ОВА призвали не пренебрегать безопасностью. Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии и не покидать его до отбоя.

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Над Черниговщиной сбивают "Шахиды"

23:58. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в области зафиксировали "Шахиды". Он призвал жителей не пренебрегать безопасностью. Также рассказал, что "есть успешная работа ПВО". Но больше ничего не прибавил.00:01. Глава Офиса Президента Андрей Ермак также прокомментировал дроновую атаку в ночь на 27 февраля. Он отметил: "Имеем еще цели в небе, будьте внимательны".00:02. В Оперативном командовании "Север" подтвердили работу ПВО. В ведомстве отметили, что в Черниговской области удалось сбить один "Шахид".00:41. В ОК "Север" поделились еще одной хорошей новостью. Нашим силам ПВО удалось уничтожить второй иранский дрон. Но уже не уточнили, в какой области.

Где раздаются воздушные тревоги

  • Черниговская область – с 23:02;
  • Киев – с 23:19;
  • Киевская область – с 23:20;
  • Полтавская область – с 23:26;
  • Житомирская область – с 23:50;
  • Днепропетровская область – с 23:54;
  • Харьковская область – с 23:54;
  • Донецкая область – с 23:56;
  • Черкасская область – с 00:13;
  • Кировоградская область – с 00:28.

Хронология атаки

Ссылаясь на мониторинговый канал Monitor, мы попытаемся воспроизвести хронологию этой атаки дронами.

23:05

поступило сообщение о том, что через Черниговщину в направлении Киевской области летят неустановленные воздушные объекты.23:23 поступило уточнение. В сообщении говорилось, что это, скорее всего, могут быть иранские "Шахиды".23:31 появилось сообщение о работе ПВО в Киевской области.23:37 еще одно сообщение касалось зафиксированных воздушных объектов: одного над Чернобылем и еще двух над Черниговщиной.23:49 стало известно о работе ПВО над Черниговщиной.00:06 еще одно уточнение. В нем говорилось, что в направлении Коростеня полетел один БпЛА, а еще 3 зафиксированы на правом берегу Киевского водохранилища.00:17 зафиксировали работу ПВО еще и в Житомирской области.

 

Автор: Назарій Лазур