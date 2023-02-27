ПВО работает: на Черниговщине сбили "Шахид", которым россияне хотели атаковать область
27 февраля 2023, 00:03Читати новину українською
Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. В ряде регионов раздаются воздушные тревоги. В Черниговской области сообщили об успешной работе ПВО.
В то же время в ОВА призвали не пренебрегать безопасностью. Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии и не покидать его до отбоя.
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Над Черниговщиной сбивают "Шахиды"23:58. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в области зафиксировали "Шахиды". Он призвал жителей не пренебрегать безопасностью. Также рассказал, что "есть успешная работа ПВО". Но больше ничего не прибавил.00:01. Глава Офиса Президента Андрей Ермак также прокомментировал дроновую атаку в ночь на 27 февраля. Он отметил: "Имеем еще цели в небе, будьте внимательны".00:02. В Оперативном командовании "Север" подтвердили работу ПВО. В ведомстве отметили, что в Черниговской области удалось сбить один "Шахид".00:41. В ОК "Север" поделились еще одной хорошей новостью. Нашим силам ПВО удалось уничтожить второй иранский дрон. Но уже не уточнили, в какой области.
Где раздаются воздушные тревоги
- Черниговская область – с 23:02;
- Киев – с 23:19;
- Киевская область – с 23:20;
- Полтавская область – с 23:26;
- Житомирская область – с 23:50;
- Днепропетровская область – с 23:54;
- Харьковская область – с 23:54;
- Донецкая область – с 23:56;
- Черкасская область – с 00:13;
- Кировоградская область – с 00:28.
Хронология атаки
Ссылаясь на мониторинговый канал Monitor, мы попытаемся воспроизвести хронологию этой атаки дронами.23:05