ПВО работает: на Черниговщине сбили "Шахид", которым россияне хотели атаковать область

Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. В ряде регионов раздаются воздушные тревоги. В Черниговской области сообщили об успешной работе ПВО.

В то же время в ОВА призвали не пренебрегать безопасностью. Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии и не покидать его до отбоя.

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Над Черниговщиной сбивают "Шахиды"

Где раздаются воздушные тревоги

Черниговская область – с 23:02;

Киев – с 23:19;

Киевская область – с 23:20;

Полтавская область – с 23:26;

Житомирская область – с 23:50;

Днепропетровская область – с 23:54;

Харьковская область – с 23:54;

Донецкая область – с 23:56;

Черкасская область – с 00:13;

Кировоградская область – с 00:28.

Хронология атаки

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил , что в области зафиксировали "Шахиды". Он призвал жителей не пренебрегать безопасностью. Также рассказал, что "есть успешная работа ПВО". Но больше ничего не прибавил.Глава Офиса Президента Андрей Ермак также прокомментировал дроновую атаку в ночь на 27 февраля. Он отметил: "Имеем еще цели в небе, будьте внимательны".. В Оперативном командовании "Север" подтвердили работу ПВО. В ведомстве отметили, что в Черниговской области удалось сбить один "Шахид".В ОК "Север" поделились еще одной хорошей новостью. Нашим силам ПВО удалось уничтожить второй иранский дрон. Но уже не уточнили, в какой области.

Ссылаясь на мониторинговый канал Monitor, мы попытаемся воспроизвести хронологию этой атаки дронами.

поступило сообщение о том, что через Черниговщину в направлении Киевской области летят неустановленные воздушные объекты.поступило уточнение. В сообщении говорилось, что это, скорее всего, могут быть иранские "Шахиды".появилось сообщение о работе ПВО в Киевской области.еще одно сообщение касалось зафиксированных воздушных объектов: одного над Чернобылем и еще двух над Черниговщиной.стало известно о работе ПВО над Черниговщиной.еще одно уточнение. В нем говорилось, что в направлении Коростеня полетел один БпЛА, а еще 3 зафиксированы на правом берегу Киевского водохранилища.зафиксировали работу ПВО еще и в Житомирской области.