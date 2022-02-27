В эфире 24 каналу Вениславский рассказал, что, по информации комитета по нацбезопасности, штурмовики и бомбардировщики Су-27 и Су-30 летят в сторону Киева. Они пролетают над киевским Днепром, чтобы быть менее заметными.

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Вениславский: У всех хороший подъем

"Наше ПВО (противовоздушная оборона – 24 канал) работает. Сбивают. Все будет хорошо", – подчеркнул член комитета по нацбезопасности.

В целом же ситуация в Киеве контролируется. По словам Вениславского, у всех хороший подъем. Украинские бойцы уничтожили от 3 до 4 тысяч врагов. "Фактически все нормально", – добавил он.

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