В ефірі 24 каналу Веніславський розповів, що, за інформацією комітету з нацбезпеки, штурмовики і бомбардувальники Су-27 та Су-30 летять у сторону Києва. Вони пролітають над київським Дніпром, щоб бути менш помітними.

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Веніславський: У всіх гарне піднесення

"Наше ППО (протиповітряна оборона – 24 канал) працює. Збивають. Усе буде добре", – наголосив член комітету з нацбезпеки.

Загалом ж ситуація у Києві контрольована. За словами Веніславського, у всіх гарне піднесення. Українські бійці знищили від 3 до 4 тисяч ворогів. "Фактично все нормально", – додав він.

Веніславський про бої за Васильків: дивіться відео 24 каналу



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