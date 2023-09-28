ПВО работала вдоль всего южного направления, – Гуменюк о ночной атаке
Россия в ночь на 28 сентября атаковала Юг Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.
Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ПВО работала вдоль всего южного направления. Ночью глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что этой ночью может быть рекорд по сбитым "Шахедам", пишет 24 Канал.
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Какая ситуация на Юге, который враг атаковал дронами
Наталья Гуменюк рассказала, что оперативная ситуация на Юге остается достаточно напряженной, поскольку враг не прекращает атаки, давление и поиск новых тактик действий. В частности, и с использованием массированных атак, как в эту ночь против 28 сентября.
В разных направлениях были направлены несколько групп ударных дронов. Работала система противовоздушной обороны фактически вдоль всего южного направления: и в Одесской, и в Николаевской, и гораздо выше. То есть враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях. И, в том числе – на центральные регионы Украины,
– заявила Наталья Гуменюк.
Она объяснила, что итоги этой атаки еще подводят. Ведь была массированная атака, однако работа противовоздушной обороны была достаточно результативной – более 30 дронов уничтожены. Однако более точную цифру предоставит Генеральный штаб и Воздушные силы.
Что происходило на Юге Украины ночью
- Ориентировочно в 20:20 27 сентября в Николаевской области объявили о воздушной тревоге. В Одесской области опасно стало ориентировочно в 23 часа.
- Уже ориентировочно в 21:20 российские дроны двигались в направлении Николаевской области. Впоследствии опасность была также для Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской областей.
- После этого россияне подняли тактическую авиацию на юго-восточном направлении. Была угроза применения авиационного вооружения. Опасно было в Запорожской, Винницкой областях.
- Ориентировочно в 23:50 Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько ударных дронов типа Shahed из Черного моря в направлении Одесской области.
- В полночь была опасность атаки дронами из Черного моря в направлении Одессы, Коблево, Очакова. Беспилотники также фиксировали над Измаильским районом Одесской области.
- Тогда же глава Николаевской ОВА сообщил, что может быть рекорд по сбитым "Шахедам". Ориентировочно в 00:21 была угроза "Шахедов" для Николаевской и Одесской областей. В частности, несколько групп летели из Черного моря.
- Ближе к 1 ночи 28 сентября в Одесской и Николаевской области раздавались взрывы, там работала ПВО. Отбои воздушной тревоги прозвучали ориентировочно в 3 ночи 28 сентября.