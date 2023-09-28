ПВО работала вдоль всего южного направления, – Гуменюк о ночной атаке

Россия в ночь на 28 сентября атаковала Юг Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что ПВО работала вдоль всего южного направления. Ночью глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что этой ночью может быть рекорд по сбитым "Шахедам", пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на Юге, который враг атаковал дронами

Наталья Гуменюк рассказала, что оперативная ситуация на Юге остается достаточно напряженной, поскольку враг не прекращает атаки, давление и поиск новых тактик действий. В частности, и с использованием массированных атак, как в эту ночь против 28 сентября.

В разных направлениях были направлены несколько групп ударных дронов. Работала система противовоздушной обороны фактически вдоль всего южного направления: и в Одесской, и в Николаевской, и гораздо выше. То есть враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях. И, в том числе – на центральные регионы Украины,

– заявила Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что итоги этой атаки еще подводят. Ведь была массированная атака, однако работа противовоздушной обороны была достаточно результативной – более 30 дронов уничтожены. Однако более точную цифру предоставит Генеральный штаб и Воздушные силы.

Что происходило на Юге Украины ночью