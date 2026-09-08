Особенно сложно с баллистикой, – Зеленский о результатах работы ПВО

Украинские защитники неба ночью уничтожили 175 воздушных целей российских оккупантов. При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наибольшие трудности у украинской ПВО возникают именно с одним видом вооружения.

Об этом он сообщил на своем телеграм-канале.

С чем ПВО бороться труднее всего?

Зеленский прокомментировал результаты работы украинской противовоздушной обороны во время массированной ночной атаки России. По его словам, украинские военные в целом сбили 175 воздушных целей, однако части вражеских средств поражения удалось достичь своих целей.

Глава государства отметил, что украинская ПВО демонстрирует очень хорошие результаты при отражении атак крылатыми ракетами.

Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, с баллистическими ракетами особенно непросто, и мы ежедневно доказываем партнерам нашу потребность в перехватчиках,

– сказал он.

Украина уже обсуждала этот вопрос с американскими и европейскими партнерами. Переговоры продолжатся, в частности с представителями государств и компаний, которые могут способствовать поставкам необходимого вооружения и развитию украинской антибаллистической системы FREYJA.

Президент также поблагодарил партнеров, которые считают укрепление украинской ПВО своим приоритетом. Он подчеркнул, что дополнительные системы противовоздушной обороны и перехватчики напрямую помогают сохранять жизни украинцев.

Франция совместно с Италией продолжает подготовку к передаче Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T и ракет Aster. В то же время страны, располагающие комплексами Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки Украине в преддверии зимы.

В Елисейском дворце отметили, что вопрос о дополнительных поставках Patriot в настоящее время обсуждается. По словам французской стороны, президент Владимир Зеленский особенно настаивает на укреплении украинской ПВО в связи с изменениями в тактике и вооружении российской армии.

Там также подчеркнули, что Украине нужны не только "Патриот", но и другие средства противовоздушной обороны. На вопрос о конкретных сроках передачи вооружения в Елисейском дворце ответили, что работа над этим вопросом продолжается.