Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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"21 российский беспилотник был уничтожен и не поразил ни одной цели на территории области и Украины", – говорится в сообщении.

При этом отмечают, что целью врага была гражданская инфраструктура.

Какие "цели" у российских террористов жители Сумщины уже видели, к сожалению, не раз: жилые дома, школы, больницы, детские дома, пансионаты для людей с особыми потребностями, объекты энергетики,

– добавили в ОВА.

Также в ОВА сообщили, что с начала года в небе Сумщины зенитчики ликвидировали 699 российских вражеских вражеских дронов.

Атака по Украине

Украинские защитники за ночь на 15 декабря сбили 56 вражеских БПЛА, еще 49 локально потеряны, а 3 вернулись в Россию.

Из-за падения сбитых БПЛАповреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, машины и имущество граждан в нескольких регионах Украины, есть пострадавшие.