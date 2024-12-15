Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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"21 російський безпілотник був знищений і не вразив жодної цілі на території області та України", – ідеться у повідомленні.

При цьому зауважують, що ціллю ворога була цивільна інфраструктура.

Які "цілі" у російських терористів жителі Сумщини вже бачили, на жаль, не раз: житлові будинки, школи, лікарні, дитячі будинки, пансіонати для людей з особливими потребами, об'єкти енергетики,

– додали в ОВА.

Також в ОВА повідомили, що з початку року у небі Сумщини зенітники ліквідували 699 російських ворожих дронів.

Атака по Україні

Українські захисники за ніч на 15 грудня збили 56 ворожих БПЛА, ще 49 локаційно втрачені, а 3 повернулися у Росію.

Через падіння збитих БпЛАпошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, є постраждалі.