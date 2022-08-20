ПВО сбила вражеские ракеты под Днепром: от обломков пострадал мужчина, возник пожар

Наша противовоздушная оборона сбила 4 ракеты типа "Калибр". Обломки вражеской техники все-таки привели к пожару.

Также раненым оказался местный мужчина. Ракеты российских оккупантов удалось сбить украинской системе ПВО утром 20 августа над Днепропетровщиной.

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Обломки ракет вызвали пожар

Обломки от 4 ракет, которые сегодня сбили силы ПВО, обнаружили в Днепровском, Никопольском и Каменском районах,

– объяснил Николай Лукашук.

По данным председателя Днепропетровского областного совета, в результате падения обломков от ракет:

пострадал мужчина в Никопольском районе. У раненого легкие ожоги, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает;

также спасатели потушили пожар, который произошел в частном доме;

повредили несколько домовладений и газопровод. Однако утечку газа ликвидировали.

Кроме того, по данным областных властей, обломки обнаружили в:

Каменском районе недалеко от населенного пункта;

Днепровском районе – боевую часть ракеты, которую должны уничтожить пиротехники.

россияне продолжили обстреливать Днепропетровщину

Николай Лукашук рассказал, что российские оккупанты 20 августа атаковали территорию Синельниковского района, граничащую с Запорожской и Донецкой областями. Там люди не пострадали, только поврежден сарай и автомобиль.

В Криворожском районе ситуация также не была спокойной, однако люди остались живы. Ведь враг сосредоточил усилия на Херсонщине, чтобы воспрепятствовать продвижению наших войск. Поэтому оккупанты обстреливали:

Зеленодольск;

Апостоловскую общину;

а также населенные пункты Херсонской области, граничащие с Днепропетровщиной.

Николай Лукашук заверил, что в других районах области было спокойно, рубежи Днепропетровской области под полным контролем ВСУ.

Сбили 4 ракеты над Днепропетровщиной: коротко

В небе над Днепропетровской областью украинская противовоздушная оборона сбила четыре вражеских ракеты "Калибр". Это произошло ориентировочно в 10 часов утра 20 августа.

Именно воздушное командование "Восток" и сообщило о работе ПВО. Однако там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Впоследствии глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук показал обломки ракет и рассказал, что они повредили четыре частных жилых дома в области.

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