Також пораненим виявився місцевий чоловік. Ракети російських окупантів вдалось збити українській системі ППО вранці 20 серпня над Дніпропетровщиною.

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Уламки ракет спричинили пожежу

Уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах,
– пояснив Микола Лукашук.

За даними голови Дніпропетровської обласної ради, внаслідок падіння уламків від ракет:

  • постраждав чоловік у Нікопольському районі. У пораненого легкі опіки, його стан стабільний, життю нічого не загрожує;
  • також рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку;
  • пошкодили декілька домоволодінь і газогін. Проте витік газу ліквідували.

Окрім того, за даними обласної влади, уламки виявли в:

  • Кам'янському районі неподалік населеного пункту;
  • Дніпровському районі – бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровщину

Микола Лукашук розповів, що російські окупанти 20 серпня атакували територію Синельниківського району, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. Там люди не постраждали, тільки пошкоджений сарай та автомобіль.

Натомість в Криворізькому районі ситуація також не була спокійна, проте люди залишись живі. Адже ворог зосередив зусилля на Херсонщині, щоб перешкодити просуванню наших військ. Тому окупанти обстрілювали:

  • Зеленодольську;
  • Апостолівську громади;
  • а також населені пункти Херсонської області, які межують з Дніпропетровщиною.

Микола Лукашук запевнив, що в інших районах області було спокійно, рубежі Дніпропетровщини під повним контролем ЗСУ.

Збиття 4 ракет над Дніпропетровщиною: коротко

  • У небі над Дніпопетровщиною українська протиповітряна оборона збила чотири ворожі ракети "Калібр". Це трапилось орієнтовно о 10 годині ранку 20 серпня.
  • Саме Повітряне командування "Схід" й повідомило про роботу ППО. Проте там закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
  • Згодом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук показав уламки ракет та розповів, що вони пошкодили чотири приватні житлових будинки в області.

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