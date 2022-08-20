Також пораненим виявився місцевий чоловік. Ракети російських окупантів вдалось збити українській системі ППО вранці 20 серпня над Дніпропетровщиною.

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Уламки ракет спричинили пожежу

Уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах,

– пояснив Микола Лукашук.

За даними голови Дніпропетровської обласної ради, внаслідок падіння уламків від ракет:

постраждав чоловік у Нікопольському районі. У пораненого легкі опіки, його стан стабільний, життю нічого не загрожує;

також рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку;

пошкодили декілька домоволодінь і газогін. Проте витік газу ліквідували.

Окрім того, за даними обласної влади, уламки виявли в:

Кам'янському районі неподалік населеного пункту;

Дніпровському районі – бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровщину

Микола Лукашук розповів, що російські окупанти 20 серпня атакували територію Синельниківського району, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. Там люди не постраждали, тільки пошкоджений сарай та автомобіль.

Натомість в Криворізькому районі ситуація також не була спокійна, проте люди залишись живі. Адже ворог зосередив зусилля на Херсонщині, щоб перешкодити просуванню наших військ. Тому окупанти обстрілювали:

Зеленодольську;

Апостолівську громади;

а також населені пункти Херсонської області, які межують з Дніпропетровщиною.

Микола Лукашук запевнив, що в інших районах області було спокійно, рубежі Дніпропетровщини під повним контролем ЗСУ.

Збиття 4 ракет над Дніпропетровщиною: коротко

У небі над Дніпопетровщиною українська протиповітряна оборона збила чотири ворожі ракети "Калібр". Це трапилось орієнтовно о 10 годині ранку 20 серпня.

Саме Повітряне командування "Схід" й повідомило про роботу ППО. Проте там закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Згодом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук показав уламки ракет та розповів, що вони пошкодили чотири приватні житлових будинки в області.

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