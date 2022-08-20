Також пораненим виявився місцевий чоловік. Ракети російських окупантів вдалось збити українській системі ППО вранці 20 серпня над Дніпропетровщиною.
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Уламки ракет спричинили пожежу
Уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах,
– пояснив Микола Лукашук.
За даними голови Дніпропетровської обласної ради, внаслідок падіння уламків від ракет:
- постраждав чоловік у Нікопольському районі. У пораненого легкі опіки, його стан стабільний, життю нічого не загрожує;
- також рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку;
- пошкодили декілька домоволодінь і газогін. Проте витік газу ліквідували.
Окрім того, за даними обласної влади, уламки виявли в:
- Кам'янському районі неподалік населеного пункту;
- Дніпровському районі – бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.
росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровщину
Микола Лукашук розповів, що російські окупанти 20 серпня атакували територію Синельниківського району, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. Там люди не постраждали, тільки пошкоджений сарай та автомобіль.
Натомість в Криворізькому районі ситуація також не була спокійна, проте люди залишись живі. Адже ворог зосередив зусилля на Херсонщині, щоб перешкодити просуванню наших військ. Тому окупанти обстрілювали:
- Зеленодольську;
- Апостолівську громади;
- а також населені пункти Херсонської області, які межують з Дніпропетровщиною.
Микола Лукашук запевнив, що в інших районах області було спокійно, рубежі Дніпропетровщини під повним контролем ЗСУ.
Збиття 4 ракет над Дніпропетровщиною: коротко
- У небі над Дніпопетровщиною українська протиповітряна оборона збила чотири ворожі ракети "Калібр". Це трапилось орієнтовно о 10 годині ранку 20 серпня.
- Саме Повітряне командування "Схід" й повідомило про роботу ППО. Проте там закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
- Згодом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук показав уламки ракет та розповів, що вони пошкодили чотири приватні житлових будинки в області.
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