Убийцы "Шахедов": где установят и как работает ПВО Terrahawk Paladin, которую предоставляет Великобритания

Украинские защитники получат на вооружение от Великобритании мобильную систему противовоздушной обороны Terrahawk Paladin. Система поможет защищать важные объекты от атак российских "Шахедов".

Также Terrahawk Paladin можно использовать против наземных целей и морских судов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрия Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Эти системы могут быть установлены как стационарно, так и на шасси. Поэтому уже согласно району, к направлению выполнения задач будет решаться, как и где такие платформы размещать,

– объяснил он.

"Оружие последней надежды"

Игнат также рассказал, что системы Terrahawk Paladin можно размещать возле объектов критической инфраструктуры, чтобы оградить их от дроновых атак.

"Например, когда там сбила определенную часть авиация, там сбило ПВО среднего радиуса действия как Nasams, а уже на непосредственно на объектах как долетевшее "оружие последней надежды" добивают пушки", – добавил он.

Что известно о системе Terrahawk Paladin Это зенитно-артиллерийский комплекс малого радиуса действия производства британской компании MSI Defence Systems Ltd, предназначенный для борьбы с воздушными целями, в частности, БПЛА. Комплекс состоит из трех частей: РЛС, цифровой системы управления огнем и автоматической пушки для уничтожения целей. Радиолокационная компонентная комплекса содержит четыре РЛС с активными фазированными антенными решетками (АФАР). Это позволяет комплексу вести поиск целей на 360°.

Великобритания передает системы: решение уже принято