Более 300 уничтожено: в Воздушных Силах ВСУ рассказали о борьбе с иранскими дронами

Противовоздушная оборона Украины продолжает умело бороться с иранскими дронами-камикадзе, которые Россия использует против нас. Это стало новым вызовом для наших защитников, однако, они хорошо с ним справились.

Сейчас ПВО сбивает более 85% шахидов

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что в начале полномасштабной войны Воздушные силы и зенитно-ракетные войска Украины смогли сбивать технологические ракеты с помощью старых комплексов, постоянно улучшая свое мастерство. Так же им пришлось набираться нового опыта, когда у оккупантов появились шахиды.

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По словам Игната, сначала около половины дронов добиралось до своих целей, ведь украинским силам нужно было время, чтобы понять, как эффективно уничтожать эти беспилотники. Кроме того, враг также делал определенные корректировки – прокладывал новые маршруты и начал применять дроны именно в ночное время, когда они не так хорошо видны.

Как объяснил Игнат, это ограничивает выбор средств, которыми можно сбивать шахиды. Когда объект виден, его можно обезвредить стрелковым оружием, крупнокалиберными пулеметами, зенитными пушками или другим вооружением. А вот в ночное время, в плохой видимости, для этого можно применять только те средства, которые имеют радиолокационное оборудование – это истребительная авиация и силы зенитно-ракетных войск.

Несмотря на все сложности, наши защитники смогли постепенно повысить часть сбитых дронов до 85%. По официальной информации, они уничтожили уже более 300 шахидов. Вместе с тем у россиян их еще очень много, хотя и нет точных данных о том, сколько беспилотников привезли или еще довозят оккупанты. Так что расслабляться пока не стоит.

Юрий Игнат рассказал о борьбе украинской ПВО с иранскими дронами: смотрите видео

Россия получит от Ирана ракеты

Глава Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов сообщил, что, вероятно, уже в ноябре Россия получит от Ирана не только дроны-камикадзе, но и баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

Они несут гораздо большую угрозу, чем шахиды и даже ракеты российского производства, потому что отличаются высокой точностью и быстротой. Кроме того, иранские ракеты могут стрелять на расстояние от 300 до 700 км.