Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ запаса, летчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такое решение поможет существенно усилить украинскую ПВО. Особенно на фоне вероятных ударов по энергетической инфраструктуре, которые могут начать наносить оккупанты.
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К примеру, те же ЗРК Patriot, которые состоят из пусковых установок, командной машины, локатора и т.д., являются мобильными передвижными комплексами. Поэтому их можно разместить в Украине на определенный период, а затем передать обратно в страны ЕС.
Нужны "расходники"
Как подчеркнул Свитан, такое решение будет действительно оптимальным как для Украины, так и партнеров. Все зависит от того, как много комплексов международные партнеры могут передать. Если их будет много, то прогнозы могут быть очень оптимистичными.
В таком режиме мы можем увеличить плотность ПВО в 1,5 – 2 раза. Прикроем объекты энергетической инфраструктуры, логистические объекты и т.д.
– отметил Свитан.
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Самое важное, чтобы в Украины было достаточно ракет к тем же ЗРК Patriot или другим зенитным ракетным комплексам. Сейчас Киев усиленно работает, что иметь достаточно разных расходников для противовоздушной обороны.
ПВО Украины: коротко
- Президент Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они готовы передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot для защиты украинского неба.
- Зеленский добавил, что переговоры с международными партнерами по ПВО нелегкие. Однако некоторые государства таки готовы передать Украину ПВО на зимний период.
- Украина получит от Великобритании комплексы для борьбы с дронами. В новый пакет помощи вошли MSI-DS Terrahawk Paladin.