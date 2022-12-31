Захватчики запустили 7 дронов-камикадзе по столице, но украинская ПВО сбила их всех. Впрочем, обломки одного из беспилотников попали в административное здание. Об этом пишет американский Институт изучения войны.

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Какими были последние атаки России на Украину

Аналитики говорят, что атаки беспилотников произошли после масштабной серии ударов российских ракет по критической инфраструктуре Украины 29 декабря, в ходе которых оккупанты запустили 23 дрона.

Применение российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников Shahed 131 и -136 в ночь с 18 на 19 декабря и использование 13 беспилотников 14 декабря показывает значительное увеличение недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине.

По мнению экспертов, увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов иранского производства после трехнедельного периода (17 ноября – 7 декабря) их неиспользования. Также, вероятно, Россия получила или ожидает получить новую партию "Шахидов" из Ирана.

Российские войска, вероятно, еще больше увеличили темпы своих атак беспилотников, пытаясь поддерживать свою кампанию против критической инфраструктуры Украины, учитывая вероятное исчерпание запасов высокоточных ракет,

– отметили аналитики.

К тому же, украинская противовоздушная оборона недавно доказала свою высокую эффективность в уничтожении беспилотников "Шахид", и использование российскими военными этих систем во время атак на гражданские объекты в тыловых районах уменьшает последствия.

"Российские военные, вероятно, будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в Украине в своей ошибочной попытке поломать желание Украины воевать", – добавили в Институте.

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