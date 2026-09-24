Завершаем производство: бывший сотрудник СБУ заинтриговал новой разработкой украинской ПВО

Россия значительно расширяет перечень целей для атак, нанося удары по дата-центрам, объектам связи, ритейлу и гражданской инфраструктуре, чтобы уничтожить украинскую экономику. Силы обороны уже работают над укреплением ПВО. И тут есть хорошие новости.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, из-за отсутствия успехов на фронте оккупанты перенесли акцент на уничтожение украинского тыла. Враг пытается создать огромную брешь в государственном бюджете, чтобы лишить страну средств на зарплаты и производство вооружений.

Украина усиливает ПВО

Как подчеркнул Ступак, Украина работает над усилением антибаллистических возможностей. Президент Владимир Зеленский уже сообщал, что США увеличат производство ракет Patriot в следующем году. Также Украина работает над собственной противоракетной системой.

Из положительного знаю наверняка, что Украина почти завершила производство средства для противодействия крылатым ракетам. Если цена там будет не слишком высокой, то, возможно, сразу будем перехватывать и реактивные беспилотники,

– сказал Ступак.

Ступак рассказал о возможностях украинской ПВО: смотрите видео 24 Канала

Также уже известно, что в Украине несколько десятков компаний ищут решения, чтобы эффективно сбивать реактивные дроны. И 3–5 из них уже показали определенные результаты. Поэтому количество сбитых реактивных беспилотников будет расти.

Добавим, что недавно командир 429-й бригады Сил беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко назвал 2 главные проблемы украинской ПВО. Силы обороны и военно-политическое руководство работают над их решением.