Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, через відсутність успіхів на фронті окупанти змістили фокус на знищення українського тилу. Ворог намагається створити величезну прірву в державному бюджеті, щоб позбавити країну коштів на зарплати та виробництво озброєння.

Україна посилює ППО

Як наголосив Ступак, Україна працює над посиленням антибалістичних можливостей. Президент Володимир Зеленський вже повідомляв, що США збільшать виробництво ракет до Patriot наступного року. Також Україна працює над власною антибалістичною системою.

З позитивного знаю достеменно, що Україна майже завершила виробництво засобу для протидії крилатим ракетам. Якщо ціна там буде не надто висока, то, можливо, одразу будемо перехоплювати й реактивні безпілотники,

– сказав Ступак.

Ступак розповів про можливості української ППО: дивіться відео 24 Каналу

Також вже відомо, що в Україні кілька десятків компаній шукають рішення, аби ефективно збивати реактивні дрони. І 3 – 5 з них вже показали певні результати. Тому кількість збитих реактивних безпілотників буде зростати.

Додамо, нещодавно командир 429-ї бригади Сил безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко назвав 2 головні проблеми української ППО. Сили оборони та військово-політичне керівництво працюють над тим, аби їх вирішити.