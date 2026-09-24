Про це 24 Каналу розповів командир 429-ї бригади Сил безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, пропелерні "Шахеди" теж були проблемою для України, адже вони перевантажують ППО. Однак наразі більш ніж 90% вдається збивати. Переважну більшість крилатих ракет також успішно знищують.

Є 2 проблеми, які потрібно вирішити

Як наголосив Федоренко, перша проблема – реактивні безпілотники. Це порівняно дешева та достатньо ефективна зброя, яку складно збивати. Сили оборони шукають рішення, аби якісно протидіяти такій загрозі. І вже є прогрес на цьому напрямку.

Зараз маємо чотири виробники, чий продукт вже показав свою ефективність в бойових випробуваннях. Зараз йде "допилювання" усіх засобів, аби на виході отримати той засіб, який буде швидко масштабований та максимально ефективний для використання,

– зазначив військовий.

Паралельно військово-політичне керівництво країни співпрацює з міжнародними партнерами, аби отримати переносні або стаціонарні ЗРК. Вони також ефективні проти реактивних безпілотників.

Командир "Ахіллесу" розповів про можливості української ППО: дивіться відео 24 Каналу

Друга проблема для української ППО – протидія балістичним ракетам. Наразі є ефективний засіб, який збиває такі ракети – ЗРК Patriot. Україна постійно комунікує зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, аби отримати додаткові ракети.