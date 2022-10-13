ПВО уничтожило 4 ракеты "Калибр", которые из Черного моря выпустили по объектам критической инфраструктуры

Украинские защитники в четверг, 13 октября, уничтожили 4 российские крылатые ракеты типа "Калибр". Смертоносными ракетами враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры Украины.

Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины из акватории Черного моря. Враг пытался нанести удар "Калибрами" по Западу Украины.

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Враг атаковал Запад

Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования ''Запад'' в зоне нашей ответственности,

– говорится в сообщении.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты выпустили 6 ракет по Львовской области. По его словам, 4 ракеты сбили силы Воздушного командования "Запад".

Козицкий подтвердил два попадания в военный объект в бывшем Бродовском районе.

Массированная атака оккупантов во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги работу ПВО подтвердили в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровненской областях.

Около 16 часов пролет ракеты зафиксировали над Черновицкой областью. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил о работе ПВО.

Также звуки взрывов раздались в Тернопольской области и в областном центре. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш заявил, что в области также сработала ПВО. Взрывы были слышны в некоторых районах области, но ни одна ракета не попала.

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Взрывы во время воздушной тревоги раздавались в Ивано-Франковской области. В частности, над Городенковской общиной сработала ПВО. Об этом сообщил глава общины Богдан Кобылянский.

Российские военные пытались атаковать Ровненщину. Но глава Ровненской ОВА Виталий Коваль заявил, что во время тревоги на юге Ровненской области была уничтожена воздушная вражеская цель.

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