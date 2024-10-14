Об этом сообщили в телеграм-канале "Атеш".

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"Атеш" разоблачил позиции комплекса ПВО, который "прикрывает" Москву

Агенты обнаружили местоположение комплекса ПВО "Панцирь-С1" в окрестностях Москвы,

– говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что этот ЗРК защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет.

В "Атеш" пишут, что после успешных ударов Сил обороны Украины в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево", атаки БпЛА вглубь России стали регулярными. Партизаны констатируют, что в ответ вооруженные силы России усиливают защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО.

"Атэш" разоблачил оборону Москвы / Фото "Атэш"