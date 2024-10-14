Про це повідомили в телеграм-каналі "Атеш".

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"Атеш" викрив позиції комплексу ППО, який "прикриває" Москву

Агенти виявили місце розташування комплексу ППО "Панцир-С1" на околицях Москви,

– ідеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що цей ЗРК захищає ключові промислові, адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет.

В "Атеш" пишуть, що після успішних ударів Сил оборони України у серпні 2024 року по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво", атаки БпЛА вглиб Росії стали регулярними. Партизани констатують, що у відповідь збройні сили Росії посилюють захист своїх об'єктів, збільшуючи кількість систем ППО.

"Атеш" викрив оборону Москви / Фото "Атеш"