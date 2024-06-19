Будет ли снова пыль из Сахары: в Укргидрометцентре прокомментировали информацию из сети
Источник:Укргидрометцентр
В сети в среду, 19 июня, начала распространяться информация, что Украину снова накроет пыль из Сахары. В Укргидрометцентре прокомментировали эти сообщения.
Пыль из Сахары якобы должна была накрыть Украину в четверг, 20 июня. Впрочем украинские метеорологи назвали эти слухи фейковыми.
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Пыль ожидается над Средиземноморьем
Информация о пыли в Украине, в частности, и в Киеве соцсетями распространялась со ссылкой на Copernicus – программу исследования окружающей среды и безопасности.
Синоптики Укргидрометцентра опровергли эту информацию.
Мы не ждем пустынной пыли над Украиной,
– написали там.
Впрочем, согласно данным Copernicus, пыль таки ожидается, но только над Средиземноморьем.
По словам синоптиков, в четверг, 20 июня, в Украину будет поступать воздушная масса с северо-западной Европы, а также украинские регионы накроют кратковременные дожди с грозами.
"Просим не распространять фейковые новости, не согласовав их с официальным источником", – призывают метеорологи.
Пыль из Сахары не дойдет до Украины / Карта Укргидрометцентра