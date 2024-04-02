Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала. Синоптик Наталья Птуха объяснила, что воздушные потоки уже начали меняться и приближается атмосферный фронт, который принесет осадки.

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Когда пыль из Сахары начнет вымываться

Наталья Птуха рассказала, что сейчас метеорологи наблюдают за тем, как и куда перемещается пыль из Сахары. Сейчас для территории Украины нет угрозы – дополнительной пыли в атмосфере не ожидают. В то же время с сегодняшнего дня, 2 апреля, воздушные потоки на территории Украины начнут меняться на западные. Также приближается атмосферный фронт, который принесет осадки.

Он принесет с собой осадки, и по западным областям Украины от 2 апреля будет происходить вымывание этой пыли из атмосферы. А со среды, 3 апреля, кратковременные дожди и местами грозы также пройдут отдельными территориями Украины,

– объяснила Птуха.

Синоптик также добавила, что подобное явление не является аномальным для Украины. Птуха отметила, что и раньше пыль и песок летели в атмосферу нашей страны из Сахары. Сейчас больше всего запыления и последствия непогоды испытывают в странах, которые расположены ближе к африканской пустыне.

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