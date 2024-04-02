Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала. Синоптик Наталья Птуха объяснила, что воздушные потоки уже начали меняться и приближается атмосферный фронт, который принесет осадки.
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Когда пыль из Сахары начнет вымываться
Наталья Птуха рассказала, что сейчас метеорологи наблюдают за тем, как и куда перемещается пыль из Сахары. Сейчас для территории Украины нет угрозы – дополнительной пыли в атмосфере не ожидают. В то же время с сегодняшнего дня, 2 апреля, воздушные потоки на территории Украины начнут меняться на западные. Также приближается атмосферный фронт, который принесет осадки.
Он принесет с собой осадки, и по западным областям Украины от 2 апреля будет происходить вымывание этой пыли из атмосферы. А со среды, 3 апреля, кратковременные дожди и местами грозы также пройдут отдельными территориями Украины,
– объяснила Птуха.
Синоптик также добавила, что подобное явление не является аномальным для Украины. Птуха отметила, что и раньше пыль и песок летели в атмосферу нашей страны из Сахары. Сейчас больше всего запыления и последствия непогоды испытывают в странах, которые расположены ближе к африканской пустыне.
Пыль из Сахары в Украине: последние новости
- Синоптики 30 марта предупредили, что пыль из Сахары накроет Украину. Из-за этого ухудшится качество воздуха, а небо будет иметь тусклый вид. Сначала африканская пыль накрыла Прикарпатье, а уже 31 марта – всю Украину.
- Стоит отметить, что в июле 2021 года пыль из Сахары уже накрывала территорию Украины. Тогда пылевые облака фиксировали на Западе Украины.
- Пыль из Сахары не только уменьшает видимость, но и влияет на людей с респираторными заболеваниями – могут возникнуть проблемы с дыханием и раздражение слизистых оболочек. Дети и пожилые люди также находятся в зоне риска.
- В такие дни лучше ограничить пребывание на улице, а также отказаться от активных занятий спортом на свежем воздухе. Чтобы влияние на организм было как можно меньше, лучше держать окна закрытыми и пить больше воды.