Про це мовиться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу. Синоптикиня Наталія Птуха пояснила, що повітряні потоки вже почали змінюватися й наближається атмосферний фронт, який принесе опади.

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Коли пил з Сахари почне вимиватися

Наталія Птуха розповіла, що наразі метеорологи спостерігають за тим, як і куди переміщується пил із Сахари. Наразі для території України немає загрози – додаткового пилу в атмосфері не очікують. Водночас відсьогодні, 2 квітня, повітряні потоки на території України почнуть змінюватися на західні. Також наближається атмосферний фронт, який принесе опади.

Він принесе з собою опади, й по західних областях України від 2 квітня буде відбуватися вимивання цього пилу з атмосфери. А з середи, 3 квітня, короткочасні дощі й місцями грози також пройдуть окремими територіями України,

– пояснила Птуха.

Синоптикиня також додала, що подібне явище не є аномальним для України. Птуха зауважила, що й раніше пил та пісок летіли в атмосферу нашої країни з Сахари. Наразі найбільше запилення та наслідки негоди відчувають у країнах, які розташовані ближче до африканської пустелі.

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