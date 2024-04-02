Про це мовиться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу. Синоптикиня Наталія Птуха пояснила, що повітряні потоки вже почали змінюватися й наближається атмосферний фронт, який принесе опади.
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Коли пил з Сахари почне вимиватися
Наталія Птуха розповіла, що наразі метеорологи спостерігають за тим, як і куди переміщується пил із Сахари. Наразі для території України немає загрози – додаткового пилу в атмосфері не очікують. Водночас відсьогодні, 2 квітня, повітряні потоки на території України почнуть змінюватися на західні. Також наближається атмосферний фронт, який принесе опади.
Він принесе з собою опади, й по західних областях України від 2 квітня буде відбуватися вимивання цього пилу з атмосфери. А з середи, 3 квітня, короткочасні дощі й місцями грози також пройдуть окремими територіями України,
– пояснила Птуха.
Синоптикиня також додала, що подібне явище не є аномальним для України. Птуха зауважила, що й раніше пил та пісок летіли в атмосферу нашої країни з Сахари. Наразі найбільше запилення та наслідки негоди відчувають у країнах, які розташовані ближче до африканської пустелі.
Пил із Сахари в Україні: останні новини
- Синоптики 30 березня попередили, що пил із Сахари накриє Україну. Через це погіршиться якість повітря, а небо матиме тьмяний вигляд. Спочатку африканський пил накрив Прикарпаття, а вже 31 березня – усю Україну.
- Варто наголосити, що у липні 2021 року пил із Сахари вже накривав територію України. Тоді пилові хмари фіксували на Заході України.
- Пил із Сахари не лише зменшує видимість, а й впливає на людей з респіраторними захворюваннями – можуть виникнути проблеми з диханням і подразнення слизових оболонок. Діти та люди похилого віку також перебувають у зоні ризику.
- У такі дні краще обмежити перебування на вулиці, а також відмовитися від активних занять спортом на свіжому повітрі. Щоб вплив на організм був якомога менший, краще тримати вікна зачиненими й пити більше води.