СБУ проводит уникальную операцию по уничтожению российской стратегической авиации. В воскресенье, 1 июня, украинские дроны атаковали сразу по 4 военных аэродромам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

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Что известно об атаке на 4 российских аэродромах

Как сообщают наши источники, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее в СБУ указали, что дронами было поражено более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Операция получила название "Паутина".

Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более, чем 2 миллиардов долларов,

– утверждают в СБУ.

Судя по видео из сети, российские аэродромы стратавиации атаковали FPV-дроны. Губернатор Иркутской области, где размещена "Белая", говорит, что "источником" дронов была фура, припаркованная неподалеку объекта.

Атака дронов на российские аэродромы: смотрите видео

РосСМИ пишут, что в Кремле проходит срочное совещание в связи с массированной атакой ВСУ на аэродромы стратегической авиации ВКС России.