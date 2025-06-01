Заметим, что аэродром "Белая" размещен в Иркутской области – более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Аэродром "Оленья" находится на расстоянии примерно в 1800 километров. Аэродром "Иваново" – более чем в 500 километрах, "Дягиево" – около 700 километров.