Заметим, что аэродром "Белая" размещен в Иркутской области – более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Аэродром "Оленья" находится на расстоянии примерно в 1800 километров. Аэродром "Иваново" – более чем в 500 километрах, "Дягиево" – около 700 километров.
Пылают "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново": СБУ отработала по 4 аэродромам стратавиации
- СБУ провела операцию по уничтожению российской стратегической авиации, украинские дроны атаковали 4 военных аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
- Было поражено более 40 самолетов, нанесен ущерб на более 2 миллиардов долларов, операция получила название "Паутина".
СБУ проводит уникальную операцию по уничтожению российской стратегической авиации. В воскресенье, 1 июня, украинские дроны атаковали сразу по 4 военных аэродромам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.
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Что известно об атаке на 4 российских аэродромах
Как сообщают наши источники, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее в СБУ указали, что дронами было поражено более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Операция получила название "Паутина".
Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более, чем 2 миллиардов долларов,
– утверждают в СБУ.
Судя по видео из сети, российские аэродромы стратавиации атаковали FPV-дроны. Губернатор Иркутской области, где размещена "Белая", говорит, что "источником" дронов была фура, припаркованная неподалеку объекта.
Атака дронов на российские аэродромы: смотрите видео
РосСМИ пишут, что в Кремле проходит срочное совещание в связи с массированной атакой ВСУ на аэродромы стратегической авиации ВКС России.