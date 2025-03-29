Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Николаевского областного центра по гидрометеорологии в фейсбуке.

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Пылевая буря 29 марта

В областном центре по гидрометеорологии сообщили, что в Николаевской области в ближайшие часы ожидается пылевая буря.

Ближайшие 1 – 2 часа 29 марта 2025 года по Николаевской области ожидается пылевая буря. Сохранится до конца суток.

– говорится в сообщении.

В связи с этим в регионе объявлен І уровень опасности – желтый.

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Добавим, что Украинский гидрометцентр сообщал, что пылевая буря также ожидается и в Одесской области.

Там также указали, что до конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.