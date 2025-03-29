Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Миколаївського обласного центру з гідрометеорології у фейсбуці.

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Пилова буря 29 березня

В обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що в Миколаївській області в найближчі години очікується пилова буря.

Найближчі 1 – 2 години 29 березня 2025 року по Миколаївській області очікується пилова буря. Збережеться до кінця доби.

– ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

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Додамо, що Український гідрометцентр повідомляв, що пилова буря також очікується і в Одеській області.

Там також вказали, що до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.