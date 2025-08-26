По нескольким штатам прокатилась огромная пылевая буря. Жуткие кадры публикуют из города Финикс, крупнейшего в Аризоне.

25 августа пылевая буря, известная как хабуб, прошла через город Финикс. Тысячи людей без электричества, аэропорт парализован, видимость на дорогах нулевая, передает 24 Канал со ссылкой на The Seattle Times.

Смотрите также Вьетнам объявил об эвакуации более полумиллиона человек из-за мощного тайфуна Каджики

Что известно о пылевой буре в США?

После бури в понедельник начался сильный дождь и шквалистый ветер, которые задержали рейсы в международном аэропорту Скай-Харбор в Финиксе и повредили крышу одного из терминалов.

Без электроснабжения остались более 15 000 человек, большинство – в округе Марикопа, где расположен Финикс.

Что творилось в Финиксе: смотрите фото и видео

Пылевая буря поглотила город: смотрите видео

Хабуб пронесся по Юго-Восточной долине Финикса, особенно сильно ударив по районам Ахватуки и Чандлер: смотрите кадры

В аэропорту Скай-Харбор фиксировали сильные порывы ветра – примерно 113 километров в час: смотрите видео

Вследствие непогоды деревья качались, а кормушки для птиц попадали на землю.

Берне Бойкин Хайтсман ехала домой со своим 9-летним сыном и 11-летней дочерью после школы, когда буря накрыла Аризона-Сити – примерно в 95 километрах от Финикса.

Ей пришлось срочно остановиться, поскольку пылевое облако поглотило машину. "Я не могла увидеть даже собственной руки перед лицом, если бы выдвинула ее наружу", – поделилась впечатлениями женщина.

По словам Берне, она чувствовала на вкус пыль и слышала, как сильный ветер трясет автомобиль, пока буря не утихла примерно через 15 минут.

Гигантская пылевая буря приближается к метрополии Финикс / Фото AP

Что такое хабуб? Это внезапная мощная пылевая буря, которая возникает в засушливых и полупустынных регионах. Чаще всего ее можно наблюдать в пустынях Ближнего Востока, Северной Африки, а также в южных штатах США (особенно в Аризоне).



Как формируется хабуб: Над пустыней или равнинной местностью развивается грозовое облако или проходит холодный фронт.

Внутри грозы образуется холодный плотный воздух, который резко устремляется вниз (так называемые нисходящие потоки). Когда эти потоки достигают земли, они расходятся в сторону с большой скоростью (до 80 – 100 километров в час), захватывая песок и пыль из сухой почвы. В воздухе поднимается плотное облако из пыли и песка, которое имеет вид темной или коричневой "стены" высотой иногда до 1,5 – 2 километров и длиной в десятки километров.



Обычно хабубы длятся от 10 до 30 минут, могут сопровождаться сильным ветром, грозой или ливнем.

Что творилось в аэропорту Финикса: смотрите видео

Песчаная буря над городом: смотрите видео

Последние пылевые бури в Украине и мире