Под угрозой сразу несколько областей: на Украину надвигается пылевая буря

В ряде областей Украины ожидается пылевая буря и сильный ветер. Синоптики предупреждают, что непогода сохранится до конца суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Пылевая буря в Украине

До конца 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается пылевая буря и сильный ветер.

В ближайший час с удержанием до конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

Там предупредили о І уровне опасности, желтый.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Также в центре напомнили, что сейчас действует предупреждение в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

"I уровень опасности, желтый", – добавили там.



Пылевая буря накроет 4 области Украины / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что вчера сообщалось, что в Киеве из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили самый большой флаг страны. В КГГА указывали, что чтобы уберечь флаг от повреждений, он останется приспущенным до улучшения погодных условий.