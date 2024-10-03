Погодные сюрпризы будут еще не раз: какие климатические изменения ждут Украину

Последние годы в Киеве наблюдается необычное явление: когда после долгой сухой жаркой погоды к нам приходит сильный ветер, который несет мелкую, почти незаметную пыль, как туман.

Пылевая буря в Украине

Несколько дней назад киевляне (как и жители других городов) наблюдали "задымление" воздуха, солнце в мареве, стало трудно дышать и прогулки перестали приносить удовольствие. К тому же добавилась вонь от горения лесов и торфяников, что также является результатом аномальной засухи. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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По данным наблюдений метеостанции на проспекте Науки в Киеве, среднемесячная температура воздуха в сентябре равнялась +20,6 градуса, что на 5,7 градуса выше климатической нормы. Нынешний сентябрь стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на второе место. За месяц в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов.

К тому же осадков выпало 36% от климатической нормы. То есть мы попали в реальные климатические изменения, и еще не один раз будем наблюдать погодные сюрпризы.

Но при чем здесь пылевые бури? Потому что эти изменения касаются не только Киева, а и соседних и, даже, отдаленных территорий. Например, наши восточные и южные регионы, которые из-за близости к месту образования пылевой бури первыми встречают запыленный воздух, страдают больше. А до Карпат она уже не дойдет.

Нынешняя пылевая буря пришла к нам из пустынь и полупустынь Каспийского региона (Каспийской низменности). Там огромное количество мелкой пыли закрутилась мощными ветрами и начала перемещаться на северо-запад, именно в Украину.

Новые климатические вызовы могут стать повседневными

Единственный эффективный способ борьбы с такой мелкой пылью – дожди, однако, пока их недостаточно, как и для естественного тушения пожаров. Поэтому, пока не задождит, будем чувствовать вонь пожаров и пыль.

К счастью, эта пылевая масса уже покидает нашу страну. Но это не значит, что не вернется такая же напасть с другой стороны (например, в апреле 2023 года к нам пришла пылевая туча аж из Сахары).

Пустыни начинают влиять на всех жителей Земли, через мощные атмосферные переносы и расширения. Так, ООН отмечает, что к 2070 году в регионах, страдающих от опустынивания, вероятно будет проживать до 70% человечества. А это означает, что то, от чего мы страдаем сегодня, может стать повседневностью.

Однако сохраняем оптимизм и здравый смысл. Приспособимся! Будем выращивать красивый виноград и бананы. Однако сегодня пить больше воды не помешает, потому что ею мы выводим не нужные организму вещества. И пока чувствуем задымление, следует меньше находиться на "свежем" воздухе. Держимся!