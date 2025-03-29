Юг Украины накрыла пылевая буря: кадры появились в сети

Пылевая буря накрыла южные области Украины. В частности под непогодой оказались Одесская и Николаевская области.

Порывы ветра достигают 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Пылевая буря накрыла юг Украины

Пылевая буря 29 марта накрыла южные регионы Украины. Особенно непогода коснулась Одесской и Николаевской областей.

Порывы ветра могут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Непогода может вызвать осложнения на дорогах, ухудшение качества воздуха и перебои в работе важных предприятий.

В сети распространяют видео с пылевой бурей, что движется в Одесскую область из Николаевской области. На них можно увидеть, что пыль действительно существенно ухудшает видимость на дорогах. Качество воздуха также вряд ли благоприятное для прогулок или проветривания домов.

Пылевая буря достигает Одесской области: смотрите видео

Пылевая буря на Юге Украины: смотрите видео