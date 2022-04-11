"Пылкая" любовь: бойцы 54 бригады показали ад, который устроили россиянам

Украинские военные продолжают доблестно защищать родную землю. А захватчикам остается лишь ловить теплые "приветы" от наших бойцов. Извините, даже горячие!

Боевая группа К2 показала, как она расправляется с российскими захватчиками. Делают они это, поверьте, очень и очень старательно.

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Оккупанты пылают от украинской "любви"

Долгое время мы были очень заняты нашей работой и не могли радовать вас видео с уничтожением оккупантов. Но мы набрали достаточно материала и возвращаемся в соцсети,

– написали бойцы.

Они показали нам самую настоящую короткометражку. Ролик на минуту с лихвой демонстрирует "любовь" к российским захватчикам, от которой они аж пылают.

На видео можно увидеть, как наши военные уничтожают в Донецкой области вражеские танки. Некоторые из них на момент съемки очень хорошо пылали. И это, понятное дело, еще не конец.

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