После встречи с президентом Украины Орбан отметил, что они пытаются закрыть предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем, информирует 24 Канал.
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Что заявил Орбан после встречи с Зеленским
Глава венгерского правительства отметил, что между нашими странами есть много вопросов, которые нужно урегулировать, о которых велись переговоры во время предыдущих лет.
Виктор Орбан отметил, что прибыл в Киев с целью "продвинуться вперед" в решении этих двусторонних вопросов.
Он отметил, что президент Украины сказал, что они провели конструктивные переговоры.
Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущее. Мы хотим наладить отношения между нашими странами,
– отметил Орбан.
Глава правительства Венгрии отметил, что они также хотят подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобную тем соглашениям, которые у них действуют с другими соседями Венгрии. По его словам, они будут участвовать в модернизации украинской экономики согласно возможностям Венгрии и хотят иметь для этого соответствующие условия.