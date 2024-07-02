Після зустрічі з президентом України Орбан зазначив, що вони намагаються закрити попередні суперечки та сконцентрувати увагу на майбутньому, інформує 24 Канал.

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Що заявив Орбан після зустрічі із Зеленським

Очільник угорського уряду зазначив, що між нашими країнами є багато питань, які потрібно врегулювати, про які велися перемовини під час попередніх років.

Віктор Орбан наголосив, що прибув до Києва з метою "просунутися вперед" у вирішенні цих двосторонніх питань.

Він зауважив, що президент України сказав, що вони провели конструктивні перемовини.

Ми намагаємося закрити усі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутнє. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами,

– зазначив Орбан.

Очільник уряду Угорщини зазначив, що вони також бажають підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в них діють з іншими сусідами Угорщини. За його словами, вони братимуть участь у модернізації української економіки згідно з можливостями Угорщини і хочуть мати для цього відповідні умови.