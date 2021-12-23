Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. По его словам, Владимиру Путину трудно объяснить, что такая мечта не осуществится.
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Путин действует в стиле "реальной политики"
Путин пытается вернуться в XX век к стратегическому перераспределению мира. Однако туда невозможно вернуться. Сейчас надо жить в XXI веке.
Политик отметил, что в категории "XX век" президент России чувствует себя прекрасно, то есть абсолютно свободно. По его мнению, он действует в стиле "реальной политики" и доказывает, что такой абсолютно циничный, прагматичный и эгоистичный стиль – очень эффективный.
Что такое стиль "реальной политики"
Политика или дипломатия, которая опирается на власть и реальные условия и возможности. Кроме того, он сосредоточен на силе и способности влиять на решения других стран, а не на идеалах, морали или принципах.
Пока Путин побеждает
Шлосберг привел пример, когда Россия незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году. Тогда Путину за это ничего не было – мировое сообщество лишь "выразило беспокойство".
Около 1000 лет можно продолжать выражать беспокойство. Поэтому пока Путин побеждает – это нужно объективно признать,
– подытожил политик.
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Последние важные заявления Кремля относительно Украины
- МИД России 17 декабря обнародовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Страна-агрессор требует обязательств от Альянса не принимать Украину в свои ряды.
- В то же время Кремль истерично подчеркнул, что выступает против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Россияне до сих пор наивно ждут конкретных решений по гарантиям безопасности.
- Несмотря на это 21 декабря Путин заявил, что Россия выступает против кровопролития. При этом стремится якобы решить проблемы дипломатическим путем.