Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський опозиційний політик Лев Шлосберг. За його словами, Володимиру Путіну важко пояснити, що така мрія не здійсниться.

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Путін діє в стилі "реальної політики"

Путін намагається повернутись в XX століття до стратегічного перерозподілу світу. Однак туди неможливо повернутись. Зараз треба жити в XXI столітті. Лев Шлосберг Російський опозиційний політик

Політик зазначив, що в категорії "XX століття" президент Росії почувається прекрасно, тобто абсолютно вільно. На його думку, він діє в стилі "реальної політики" і доводить, що такий абсолютно цинічний, прагматичний та егоїстичний стиль – дуже ефективний.

Що таке стиль "реальної політики" Політика чи дипломатія, яка спирається на владу та реальні умови й можливості. Крім того, вона зосереджена на силі та здатності впливати на рішення інших країн, а не на ідеалах, моралі чи принципах.

Поки Путін перемагає

Шлосберг навів приклад, коли Росія незаконно окупувала український Крим у 2014 році. Тоді Путіну за це нічого не було – світова спільнота лише "висловила занепокоєння".

Близько 1000 років можна продовжувати висловлювати занепокоєння. Тому поки Путін перемагає – це потрібно об'єктивно визнати,

– підсумував політик.

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