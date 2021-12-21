Відповідну заяву очільник Кремля зробив на розширеній колегії міноборони Росії 21 грудня. На ній Путін вирішив прокоментувати питання війни.

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Заява Путіна про "небажання Росії воювати"

Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій,
– зазначив російський лідер.

За словами Путіна, Росія начебто прагне вирішувати питання політико-демократичними шляхами. Однак їй потрібні "зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

Глава Кремля додав, що саме в цьому сенс пропозицій Росії, "викладених на папері й скерованих Брюсселю та Вашингтону". Він сподівається отримати на них відповіді.

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