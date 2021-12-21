Відповідну заяву очільник Кремля зробив на розширеній колегії міноборони Росії 21 грудня. На ній Путін вирішив прокоментувати питання війни.

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Заява Путіна про "небажання Росії воювати"

Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій,

– зазначив російський лідер.

За словами Путіна, Росія начебто прагне вирішувати питання політико-демократичними шляхами. Однак їй потрібні "зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

Глава Кремля додав, що саме в цьому сенс пропозицій Росії, "викладених на папері й скерованих Брюсселю та Вашингтону". Він сподівається отримати на них відповіді.

Вимоги до НАТО та США: що хоче Путін

Раніше Москва висунула умови Альянсу та США щодо гарантій безпеки. Одна з них стосується того, що "Україна не має увійти до НАТО". У Росії вважають, що зближення України з Альянсом нібито створює загрозу масштабного конфлікту в Європі.

У Міністерстві закордонних справ України відкинули вимоги Росії та наголосили, що головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія Москви та російські війська біля українських кордонів.

У Німеччині впевнені, що проводити перемовини з Росією необхідно. Але не можна дозволяти їй вказувати НАТО, що робити.

У відповідь на "гарантії безпеки" Вашингтон передасть Москві свій перелік занепокоєнь.

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