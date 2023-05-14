Об этом 24 Каналу заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она напомнила, если послушать легенды оккупантов, то они уже разрушали "Хаймарсы" еще до того, как те приехали в Украину.
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"Они пытаются создать такое напряжение среди своих жиж. Рассказать, "как это мощно и сильно, как готовятся Силы обороны и почти весь уже украинский флот загнан в Днепр", – сказала Гуменюк.
Какие легенды придумывают оккупанты: смотрите видео
"Оккупантам что-то примаривается"
Она подчеркнула, что примерно та же ситуация, которая была с якобы уничтожением "Хаймарсов", сейчас происходит с флотом Украины.
Какой, практически, в полном составе развернут вдоль правого берега Днепра". И, наверное, поэтому они пытаются бить по портовой инфраструктуре, потому что им постоянно там что-то примаривается,
– подчеркнула спикер ОК "Юг".
Какая ситуация в Херсонской области
- Украинские армейцы постоянно находятся на островах дельты Днепра в Херсонской области. Бои там проходят уже не один месяц. Речь, в частности, об острове Большой Потемкинский. Там есть и оккупанты, и украинские военные.
- Россияне вывозят гражданских из Херсонской области. На самом деле оккупанты проводят ротацию среди своих военных. Все, чтобы во время отступления не оставлять тяжелую технику.
- Полгода назад ВСУ деоккупировали Херсон. Журналисты показали, как выглядит город, страдающий от вражеских обстрелов.
- В Херсоне сократят комендантский час. Сейчас он длится с 20 часов вечера до 6 утра. С 16 мая он будет с 21 часов вечера и до 5 утра. Также продлят и срок продажи алкоголя.
- В Херсонской области в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины взорвался недетонированный снаряд. Погибло 5 мирных жителей.