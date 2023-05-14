Об этом 24 Каналу заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она напомнила, если послушать легенды оккупантов, то они уже разрушали "Хаймарсы" еще до того, как те приехали в Украину.

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"Они пытаются создать такое напряжение среди своих жиж. Рассказать, "как это мощно и сильно, как готовятся Силы обороны и почти весь уже украинский флот загнан в Днепр", – сказала Гуменюк.

Какие легенды придумывают оккупанты: смотрите видео

"Оккупантам что-то примаривается"

Она подчеркнула, что примерно та же ситуация, которая была с якобы уничтожением "Хаймарсов", сейчас происходит с флотом Украины.

Какой, практически, в полном составе развернут вдоль правого берега Днепра". И, наверное, поэтому они пытаются бить по портовой инфраструктуре, потому что им постоянно там что-то примаривается,

– подчеркнула спикер ОК "Юг".

Какая ситуация в Херсонской области