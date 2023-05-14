Про це 24 Каналу заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона нагадала, якщо послухати легенди окупантів, то вони вже руйнували "Хаймарси" ще до того, як ті приїхали до України.
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"Вони намагаються створити таке напруження серед своїх жиж. Розповісти, "як це потужно й сильно, як готуються Сили оборони й майже весь вже флот український загнаний в Дніпро", – сказала Гуменюк.
Які легенди придумують окупанти: дивіться відео
"Окупантам щось примарюється"
Вона наголосила, що приблизно та сама ситуація, яка була із начебто знищенням "Хаймарсів", нині відбувається із флотом України.
Який, практично, в повному складі розгорнутий вздовж правого берега Дніпра". І, напевно, тому вони намагаються гатити по портовій інфраструктурі, бо їм постійно там щось примарюється,
– наголосила речниця ОК "Південь".
Яка ситуація на Херсонщині
- Українські армійці постійно перебувають на островах дельти Дніпра в Херсонській області. Бої там відбуваються вже не один місяць. Мовиться, зокрема, про острів Великий Потьомкінський. Там є й окупанти, й українські військові.
- Росіяни вивозять цивільних з Херсонщини. Насправді окупанти проводять ротацію серед своїх військових. Усе, щоби під час відступу не залишати важку техніку.
- Пів року тому ЗСУ звільнили Херсон. Журналісти показали, як виглядає місто, яке потерпає від ворожих обстрілів.
- У Херсоні скоротять комендантську годину. Нині вона триває з 20 години вечора до 6 ранку. З 16 травня вона буде з 21 години вечора і до 5 ранку. Також продовжать і термін продажу алкоголю.
- В Херсонській області в селі Миролюбівка Нововоронцовської громади вибухнув нездетонований снаряд. Загинуло 5 мирних жителів.