Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіяни роблять це, аби не кидати важку техніку під час відступу.

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"Виводиться техніка та в основному мотострілецькі частини, яким важко відступати. Під час відступу вони будуть кидати важку техніку, їх дуже важко вивести. До прикладу, на один танк потрібен один трейлер. А якщо 100 танків, а є тільки 10 трейлерів, то потрібно зробити 10 ходок", – пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що ці ходки росіяни починають робити вже. Звичайно, під прикриттям "евакуації", щоб ЗСУ не виявили ворожі логістичні ланцюги та не почали їх знищувати.

Техніка для оборони не настільки важлива

Світан зазначив, що на місце мотострілецьких частин заходять стрілецькі, які можуть стримувати війська, що наступають. У такий спосіб виводять важку техніку.

Техніка для оборони не настільки важлива, вона більш важлива для наступу. Стрілецькі частини можуть поїхати та швидко втекти. Щоб вивести 2 відділення, потрібно всього один "Урал". Підігнали техніку на колесах – всі вскочили та авто пішло,

– сказав він.

Льотчик-інструктор додав, що усе вказує на те, що Росія просто прикривається цивільними українцями, а водночас проводить ротацію в окупаційному війську.

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