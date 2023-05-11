Журналісти показали, як зараз виглядає український Херсон, який продовжує потерпати від атак ворога.

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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін нагадав, що 11 листопада 2022 року ЗСУ визволили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

Окупанти кричали "Расія здєсь навсєгда", але українські військові розбили в друзки цю брехливу тезу, як і ворога, який зі зброєю прийшов на наші землі. Крок за кроком наші захисники і захисниці звільняють тимчасово окуповані території,

– наголосив Прокудін.

Зауважимо, що жодне місто в Україні не пережило такого повороту долі, як Херсон, порт на річці Дніпро біля Чорного моря. Він був захоплений російськими військами ще на початку березня 2022 року, а потім відвойований українськими силами в листопаді. Але замість того, щоб насолоджуватися плодами визволення, Херсон став зоною бойових дій.

Ворог нещадно обстрілює Херсон

Журналісти розповідають, що дорога до Херсона довга, пряма і порожня. Якщо заїжджати у місто із Заходу, то можна побачити супермаркет "АТБ". Декілька днів тому в нього влучила ракета, осколками посікло покупців, четверо з них загинули.

Смерть повсюди. Минулий тиждень був жахливим, чорним тижнем. 27 людей загинули, 40 отримали поранення,

– сказала журналістам заступниця міського голови Херсона Галина Лугова.

Дійсно, вона приходить у різних формах і в будь-який час. Люди гинули в очікуванні автобуса, потяга, по дорозі на роботу і навіть уві сні.

У той час як мільйони українців нещодавно повернулися додому в міста по всій країні, в Херсоні цього не сталося. Люди виїжджають, підприємства закриваються, довгі міські автобуси проїжджають повз з трьома пасажирами всередині. Автобусні зупинки тепер укріплені мішками з піском, але люди все ще гинуть, просто намагаючись дістатися додому. Колись у цьому місті жило 300 000 людей. Зараз, можливо, 50 000. Або менше.



Місто напівпорожнє / Фото New York Time

Втрата Херсона – пекуче приниження для Путіна

На жаль, росіяни не пішли далеко з Херсонщини. Вони відійшли на інший берег річки і тепер гатять по місту танками, артилерією, мінометами і ракетами. Українці кажуть, що росіяни також використовують військові літаки для бомбардування сіл навколо Херсона. Коли українці відстрілюються зі своїх артилерійських позицій у місті, це лише привертає ще більш щільний російський вогонь.

Зверніть увагу! За щоденними повідомленнями українських військових, у Херсоні гине більше звичайних людей, ніж деінде, окрім, можливо, лінії фронту на сході Донбасу. Офіційні особи в Херсонській області заявили, що з моменту звільнення міста загинуло щонайменше 236 цивільних осіб. Саме місто було обстріляне понад 2 000 разів.



Ворог вбиває херсонців ледь не щодня / Фото New York Time

Багато херсонців вважають, що безперервні обстріли – це помста Росії за втрату міста. Минулого року російський диктатор Владімір Путін вклав значні кошти в Херсон, надіславши туди російських адміністраторів, ящики з російськими рублями і навіть російські сім'ї, щоб перетворити Херсон на міні-Росію.

Але в листопаді, зіткнувшись з невпинним наступом українських військ, росіяни раптово відступили. Це було пекучим приниженням для Путіна.

Зауважимо, що днями, 6 травня, на Херсонщині героїчно загинуло 6 піротехніків. Вони героїчно розміновували територію Чорнобаївського аеропорту, проте росіяни підступно обстріляли співробітників ДСНС. наслідок ворожого обстрілу загинуло 6 піротехніків: Олександр Ходаковський, Ігор Соловйов, Микола Шолох, Андрій Орлов, Володимир Погорілий, Роман Каленик.