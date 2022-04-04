Пытаются помочь Греция, Франция, Турция: Верещук рассказала о ситуации с Мариуполем

Министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона рассказала о ситуации с Мариуполем. В частности, о попытках иностранных политиков помочь.

По ее словам, в начале марта из Мариуполя смогли эвакуироваться некоторые греки, турки. Она подчеркнула, что в городе и украинцы и граждане других стран имели одинаковые условия для эвакуации.

Обратите внимание Худшая ситуация по жертвам в Бородянке, – Венедиктова о зверствах россиян

Ирина Верещук о ситуации с Мариуполем

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявила, что Россия не допускает никого в город Мариуполь. Она подчеркнула, что сейчас нет коридора, договоренностей, которые позволили бы одновременно выйти из блокадного города 20 – 30 тысячам людей.

Мы их возим автобусами по 5, 10, 15 (человек – ред. ). Если удается 30 – это уже большое счастье,

– добавила Верещук.

Ирина Верещук также сообщила, что Греция, Франция пытались договориться о гуманитарных коридорах из Мариуполя. К примеру, они писали письма. По ее словам, они назначали время, определяли маршруты, логистику, но все заканчивалось ничем.

Также в этом процессе участвует Турция. Верещук заявила, что в настоящее время известно, что в Мариуполе находятся 100 граждан Турции. По мнению политика, именно этим спровоцированы попытки Эрдогана по поводу заинтересованности этим вопросом.

В частности, лидер Турции обещает помочь как своим гражданам, так и украинцам выбраться из города в блокаде. Прежде всего, речь идет о детях и женщинах. В то же время, Верещук подчеркнула, что нужно с осторожностью относиться к этим заявлениям и лучше подождать, пока это произойдет.

Джонсон о новых санкциях против России: смотреть видео