Пытал детей раскаленной кочергой: в Хмельницкой области мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

Дунаевецкий районный суд приговорил 38-летнего мужчину к 4 годам пребывания в тюрьме. Он пытал своих детей раскаленной кочергой.

При публичном обвинении Каменец-Подольской окружной прокуратуры суд признал местного жителя виновным в пытках малолетних детей.

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Мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

Согласно приговору Дунаевецкого районного суда, жителя Хмельницкой области приговорили к 4 годам лишения свободы из 5 возможных предусмотренных этой статьей закона.

Злоумышленник пытал своих детей

По информации следствия, в мае 2021 года мужчина заставил 6-летнюю дочь и 8-летнего сына раздеться, а затем бил и обжигал их раскаленной кочергой.

Благодаря наблюдательности и оперативным действиям работников школы, у детей заметили телесные повреждения. Их немедленно забрали у горе-отца.

Дети боялись рассказать правду

В прокуратуре отметили, что дети были настолько напуганы, что не сразу рассказали правду. А когда поделились своей болью, то боялись возвращаться домой.

С многочисленными ожогами их сразу госпитализировали в больницу и передали под наблюдение органов опеки и попечительства. Психологическое состояние детей немного улучшилось.

На данный момент решают вопрос о лишении обидчика родительских прав.