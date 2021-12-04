За публічного обвинувачення Кам'янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у катуванні малолітніх дітей.

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Чоловіка засудили до 4 років в'язниці

Відповідно до вироку Дунаєвецького районного суду, жителя Хмельниччини засудили до 4 років позбавлення волі з 5 можливих передбачених цією статтею закону.

Зловмисник катував власних дітей

За інформацією слідства, у травні 2021 року чоловік змусив 6-річну доньку та 8-річного сина роздягнутись, а потім бив та обпікав їх розпеченою кочергою.



Завдяки спостережливості та оперативним діям працівників школи у дітей помітили тілесні ушкодження. Їх негайно забрали у горе-батька.

Діти боялися розповісти правду

У прокуратурі зазначили, що діти були настільки налякані, що не відразу розповіли правду. А коли поділилися своїм болем, то боялись повертатись додому.



З численними опіками їх відразу ж госпіталізували до лікарні та передали під нагляд органів опіки й піклування. Психологічний стан дітей трохи покращився.

Наразі вирішують питання про позбавлення кривдника батьківських прав.

Зверніть увагу! Жахлива трагедія нещодавно трапилася у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Там мертвою знайшли 4-річну дівчинку. Дитина була вкрита синцями та померла у власному ліжечку. Підозрюваний у скоєнні злочину – батько малечі.